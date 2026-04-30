Apple отказалась от развития шлема Vision Pro ради умных очков с Siri — СМИ

Издание MacRumors сообщило, что компания Apple откажется от разработки и выпуска новых шлемов Vision Pro. По данным источников СМИ, на это повлияли низкие продажи устройств.

Журналисты отметили, что варианты шлема с чипом M5 вернули в магазины больше, чем другие гаджеты Apple. Продажи Vision Pro с 2024 года достигли низких результатов — 600 тыс. устройств. Теперь компания сосредоточится на более лёгких умных очках с Siri.

В MacRumors также добавили, что новый глава Apple Джон Тернус ранее был против Vision Pro, однако Тим Кук лично одобрил проект. Теперь, по данным СМИ, компания отменила разработку бюджетного Vision Air и распустила разработчиков. Официально Apple не подтверждал информацию журналистов.

О главных ошибках Apple:
Apple Maps и электромобиль: Тим Кук назвал главные ошибки Apple при его руководстве
