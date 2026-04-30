Heroes of Might and Magic: Olden Era по «Героям» вышла в раннем доступе

30 апреля состоялся релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе. Продолжение культовой стратегии «Герои» уже доступно для покупки в Steam, Microsoft Store и в подписке PC Game Pass. Игра поступила в продажу по цене в 1124 рубля — она доступна в России.

В рамках раннего доступа для пользователей представлено шесть фракций, вступительный акт сюжетной кампании, отдельные сражения с ботами и мультиплеер в трёх режимах. Сейчас в Steam также доступна демоверсия новинки — она получила положительные отзывы от геймеров.

Heroes of Might and Magic: Olden Era пробудет в раннем доступе около года, после чего релиз игры также состоится и на консолях. Ранее игра получила демо, которое стало популярным в Steam — за день онлайн проект достиг свыше 21 тыс. пользователей.

О другой популярной видеоигре:
Мы поиграли в «Войну миров: Сибирь» — и это круто. Практически The Last of Us в России
Мы поиграли в «Войну миров: Сибирь» — и это круто. Практически The Last of Us в России
