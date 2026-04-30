Первый трейлер фильма Resident Evil от автора «Орудий» — выход 18 сентября

Компания Sony Pictures представила первый трейлер фильма по знаменитой видеогровой серии Resident Evil. Хоррор выйдет в мировом прокате 18 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Сюжет ленты сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Картину снял режиссёр популярного хоррора «Орудия» Зак Креггер.

Главные роли в фильме сыграли Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»). Ранее автор предстоящей ленты рассказывал, что картина не станет экранизировать конкретную часть серии и расскажет новую историю.

