В Fortnite добавят три новых режима по «Звёздным войнам» — релиз 1 мая

Компания Epic Games анонсировала крупную коллаборацию онлайн-игры Fortnite с франшизой «Звёздные войны». Кроссовер стартует уже 1 мая. Разработчики также представили трейлер предстоящих обновлений.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

В игре появятся три режима, которые связаны со знаменитой космической вселенной. Так, Galactic Siege подарит игрокам возможность принять участие в сражениях 10x10 в духе Star Wars: Battlefront. В проекте также появится Escape Vader — кооперативная игра, напоминающая хоррор Dead by Daylight. Здесь четверым игрокам придётся найти способ побега от Дарта Вейдера.

Фото: Epic Games

Третьим режимом обновления станет игра под названием Droid Tycoon. В ней пользователи смогут управлять мастерской дроидов и коллекционировать их. В течение мая в Fortnite появится большое количество другого контента по «Звёздным войнам», включая эксклюзивный трейлер предстоящей картины «Мандалорец и Грогу».

О другой популярной видеоигре:
Возвращение в Москву, новый герой, только трагедия. Первые подробности Metro 2039
