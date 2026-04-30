Минцифры вложило в развитие «VK Видео» более 40 млрд рублей — СМИ

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что на развитие национальной видеоплатформы «VK Видео» было выделено более 43,5 млрд рублей. По данным СМИ, такая сумма была вложена в 2025 году.

Журналисты обнаружили данную информацию на портале regulation.gov. Согласно данным, Минцифры выделило более 4 млрд рублей на создание многофункционального сервиса обмена информацией. Сумма была направлена в уставной капитал компании ИК «Единое видео», связанной с VK.

Кроме того, министерство отправило свыше 39,5 млрд рублей на создание, развитие, эксплуатацию и продвижение национальной видеоплатформы. В общей сложности расходы Минцифры в 2025 году составили более 456,8 млрд рублей. Официально власти и VK не сообщали о подобных затратах на «VK Видео».