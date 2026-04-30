Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Автор фильма ужасов «Глазами пса» снимет хоррор с помощью дронов

Издание Deadline раскрыло информацию о следующем проекте режиссёра Бена Леонберга — автора популярного хоррора «Глазами пса», снятого от лица собаки. Теперь он работает над фильмом Follod Mode («Режим преследования»).

Особенностью новой ленты станет то, что она будет снята целиком с помощью беспилотных дронов. По словам постановщика, современные технологии могут вызывать тревогу, именно это он хочет продемонстрировать в картине.

Распространение технологии беспилотных летательных аппаратов привнесло в повседневную жизнь пугающую новую уязвимость — любой, у кого есть дрон, может стать подглядывающим, сталкером или того хуже. Именно эта тревога лежит в основе нашего фильма.

«Режим преследования» пока не имеет даты выхода. Картина расскажет о подростках, которые сбивают дрон с камерой. На беспилотнике они находят записи, где показаны жестокие убийства. Теперь герои постараются разоблачить маньяка.

