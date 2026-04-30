Трейлер комедии «Роман на работе» с Дженнифер Лопес — выход 5 июня

Компания Netflix представила трейлер фильма «Роман на работе». Романтическая комедия выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина расскажет о главе авиакомпании, которая жёстко контролирует своих сотрудников, запрещая им романы на работе. Ситуация меняется, когда строгая начальница сама влюбляется в юриста.

Главную роль исполнила знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес («Незаконченная жизнь»). В фильме также сыграл Бретт Голдстин, который выступил и сценаристом ленты — он известен по сериалу «Тед Лассо». Режиссёром проекта стал Ол Паркер («Представь нас вместе»).