Выживач Subnautica 2 выйдет в раннем доступе 14 мая

Студия Unknown Worlds раскрыла дату релиза Subnautica 2. Морской выживач выйдет в раннем доступе уже 14 мая в Steam и Xbox Series X/S. Разработчики также представили трейлер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Subnautica. Права на видео принадлежат Unknown Worlds.

Действие игры развернётся в совершенно новом инопланетном мире. По сюжету жители Альтерры получают шанс на новую жизнь. Однако искусственный интеллект колониального корабля настаивает на продолжении миссии, главный герой оказывается в ловушке. Теперь будущее человечества в его руках.

Subnautica 2 изначально должна была выйти в 2025 году, однако её перенесли на 2026-й, поскольку после тестирования тайтла разработчики обнаружили его слабые места. В проекте также будет русский язык в виде субтитров.