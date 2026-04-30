Twitch разбанил стримеров из России после блокировок из-за санкций

Платформа Twitch сняла блокировки с русскоязычных стримеров, получивших баны 25 апреля. Вероятнее всего, причиной стала трансляция турнира ALABUGA POLYTECH CUP CS2. Администрация не прокомментировала ни причины блокировок, ни их отмену.

Турнир организовал образовательный центр «Алабуга Политех», расположенный в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Зона находится под санкциями ЕС с 2023 года, из-за чего платформы из Евросоюза не имеют права оказывать рекламные услуги организациям из санкционного списка. Блокировки были инициированы массовыми жалобами пользователей.

Среди заблокированных оказались Анна Akyuliych Чернюк (почти 2 млн подписчиков), Алексей PCH3LK1N Пчелкин (573 тыс.), Михаил Dosia Столяров (480 тыс.) и другие. Изначально баны выдавались на 30 дней.

29 апреля сервис снял ограничения со всех причастных каналов. Всего было разбанено около 17 каналов с общей аудиторией примерно 5 млн подписчиков.

