Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced добавили в список желаемого 1 млн человек

Комментарии

Компания Ubisoft сообщила о растущем интересе к их предстоящей игре Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced. Ремейк культового пиратского экшена добавили в список желаемого 1 млн человек.

Фото: Ubisoft

Такого результата проект добился за неделю с момента анонса. Разработчики поблагодарили геймеров за проявленный интерес.

Мы переполнены благодарностью. Наша команда читала ваши комментарии, хотим сказать искреннее спасибо за 1 млн добавлений в список желаемого на всех платформах. Мы так рады видеть энтузиазм в сообществе по поводу Resynced.

Релиз Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced состоится 9 июля на ПК, PS5, Xbox Series. В игре будут русские субтитры. Для проекта разработчики создали совершенно новую боевую систему, полностью обновили графику, а также убрали загрузки при перемещении по открытому миру.

Первый ремейк в истории Ubisoft. Все подробности Assassin's Creed Black Flag Resynced
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android