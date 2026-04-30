Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced добавили в список желаемого 1 млн человек

Компания Ubisoft сообщила о растущем интересе к их предстоящей игре Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced. Ремейк культового пиратского экшена добавили в список желаемого 1 млн человек.

Такого результата проект добился за неделю с момента анонса. Разработчики поблагодарили геймеров за проявленный интерес.

Мы переполнены благодарностью. Наша команда читала ваши комментарии, хотим сказать искреннее спасибо за 1 млн добавлений в список желаемого на всех платформах. Мы так рады видеть энтузиазм в сообществе по поводу Resynced.

Релиз Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced состоится 9 июля на ПК, PS5, Xbox Series. В игре будут русские субтитры. Для проекта разработчики создали совершенно новую боевую систему, полностью обновили графику, а также убрали загрузки при перемещении по открытому миру.