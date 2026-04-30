Скидки
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Возрождённый сериал «Клиника» получит второй сезон

Комментарии

Телеканал ABC сообщил о продлении комедийного сериала «Клиника». Возрождённая картина официально получит второй сезон.

Для всего проекта новые серии станут уже 11-м сезоном. Продолжение планируют выпустить в 2027 году. Ранее создатель проекта Билл Лоуренс поблагодарил фанатов «Клиники» за преданность сериалу и выразил надежду, что вновь поработает над новыми сериями.

10-й сезон «Клиники» завершился 16 апреля. Продолжение посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В сериале также появляются юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины. Возрождённую ленту высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 90% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android