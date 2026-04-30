В Epic Games Store раздают игру Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

30 апреля в Epic Games Store вновь стартовала раздача Hogwarts Legacy — ролевого экшена по вселенной «Гарри Поттера». Забрать игру можно до 3 мая.

Раздача Hogwarts Legacy в Epic Games Store продлится до 3 мая 19:00 мск. Забрать игру можно во всех регионах, кроме России и Беларуси.

Для бесплатного приобретения доступна базовая версия проекта. Игру решили раздать в честь 25-летия первого фильма серии — «Гарри Поттер и Философский камень», который вышел в 2001 году.

Hogwarts Legacy — сюжетная RPG в открытом мире, разработанная студией Avalanche Software. Действие игры разворачивается в XIX веке в мире «Гарри Поттера». Игроки берут на себя роль студента Хогвартса, обладающего ключом к древнему секрету, угрожающему магическому миру. В процессе прохождения необходимо осваивать заклинания, варить зелья, приручать магических существ, формировать союзы и противостоять тёмным магам.