В Marvel Rivals стартовал ивент c героями фильма «Мстители»

30 апреля в популярной онлайн-игре Marvel Rivals стартовал новый ивент. Обновление посвящённое фильму «Мстители» 2012 года продлится до 28 мая.

Событие получило название «Путь к Судному дню: Мстители». В рамках ивента в игре появился режим 6 против 1, где играть предстоит за главных героев фильма: Железного человека, Халка, Капитана Америку, Чёрную вдову, Тора и Соколиного глаза. За них нужно сражаться с Локи в Нью-Йорке — месте финальной битвы в ленте.

Вместе с обновлением в игре появилась возможность посетить магазин Мстителей на Таймс-сквер, сделать групповое фото с героями и получить награды. Кроме того, тематические костюмы из фильма стали доступны для покупки.