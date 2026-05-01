Эванджелин Лилли раскритиковала Disney за увольнения художников Marvel Studios

Эванджелин Лилли, сыгравшая Осу в кинематографической вселенной Marvel, выступила с критикой Disney после массовых увольнений в Marvel Studios. Актриса обвинила компанию в замене художников искусственным интеллектом.

14 апреля генеральный директор Disney Джош Д'Амаро сообщил сотрудникам о сокращениях. По данным источника издания The Hollywood Reporter, было уволено около 1000 человек. Под сокращения попала команда визуальной разработки Marvel Studios, включая Энди Парка — ветерана студии с 16-летним стажем, создавшего оригинальный дизайн костюма Осы.

Не могу поверить, что Disney уволила художников, которые воплотили вселенную Marvel благодаря воображению и таланту. Людей, которые изобрели этих персонажей, разработали их дизайн, теперь заменяют ИИ.

Парк работал с Marvel почти два десятилетия, начиная с «Первого мстителя» и «Тора» 2011 года. Он участвовал в создании большинства крупных проектов студии, включая «Мстителей: Финал» и готовящийся «Мстителей: Судный день».

