Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Четвёртый сезон — самый сильный». Автор «Неуязвимого» назвал лучший сезон сериала

Комментарии

Роберт Киркман, создатель комикса и анимационного сериала «Неуязвимый», составил личный рейтинг всех сезонов шоу. Лучшим он назвал четвёртый сезон, следом расположил третий, первый и второй.

По словам Киркмана, его оценка во многом обусловлена степенью вовлечённости в производство: четвёртый сезон он пересматривал наиболее недавно и считает его наиболее проработанным. Второй сезон автор охарактеризовал как намеренно «спокойный» — по его замыслу, каждый сезон должен отличаться по структуре и темпу.

Мнение Киркмана расходится с оценками зрителей. На Rotten Tomatoes первый сезон набрал 94%, третий — 93%, второй — 90%, четвёртый — 87%. На IMDb самым высокооценённым эпизодом всего сериала стал восьмой эпизод третьего сезона с рейтингом 9,9/10. Четвёртый сезон, напротив, получил самый низкооценённый эпизод — «Вред» с 6,6/10.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android