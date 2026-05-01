«Это не просто зомби-фильм». Зак Креггер — о новом фильме Resident Evil

Режиссёр Зак Креггер дал интервью в честь выхода трейлера нового фильма Resident Evil. Он рассказал о концепции картины.

Креггер не стал делать прямую адаптацию какой-либо части игровой серии. По его словам, игры уже справляются с подачей собственной истории, а повторять её он не намерен. События фильма разворачиваются параллельно Resident Evil 2: курьер по имени Брайан оказывается в центре вспышки заражения.

Режиссёр признался, что первой его игрой серии была Resident Evil 2, а механику ограниченного инвентаря он постарался перенести в фильм.

Это не просто зомби-фильм. T-вирус может иметь кучу разных эффектов, и я хотел, чтобы у нас было разнообразие противников. Медленное открытие жутких элементов — это то, что мне так нравится в Resident Evil.

Мировая премьера хоррора состоится 18 сентября.

