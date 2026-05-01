Netflix работает над приквелом «Короны» — СМИ

Онлайн-кинотеатр Netflix одобрил приквел сериала «Корона» после длительных переговоров с продюсерской компанией Left Bank Pictures. Сделка оценивается в £ 500 млн.

События нового сериала охватят период с 1901 года, когда умерла королева Виктория, до свадьбы принцессы Елизаветы в 1947 году. Приквел покажет правление четырёх британских королей: Эдуарда VII, Георга V, Эдуарда VIII и Георга VI.

Хронология нового проекта аккуратно соединится с первым сезоном оригинального сериала, который начинается именно со свадьбы Елизаветы и принца Филиппа.

Оригинальный сериал «Корона» завершился в 2023 году после шести сезонов. Шестая часть охватила конец 1990-х и начало 2000-х годов, включая смерть принцессы Дианы.