Гейб Ньюэлл просил Илона Маска устроить тур по SpaceX для Хидео Кодзимы

В ходе судебного процесса между Илоном Маском и Сэмом Альтманом стали публичными письма 2018 года между Гейбом Ньюэллом и Илоном Маском.

После визита Хидео Кодзимы в штаб-квартиру Valve для обсуждения Death Stranding Ньюэлл предложил познакомить разработчика с сотрудниками OpenAI. Также он попросил Маска организовать Кодзиме экскурсию на завод SpaceX, отметив сильное желание режиссёра отправиться в космос.

Хидео Кодзима неоднократно говорил о своей мечте. В книге The Creative Gene он написал:

Если бы у меня было одно желание в жизни — если бы я мог произнести магическое заклинание и сделать так, чтобы что угодно сбылось — без колебаний я бы пожелал этого: «Я хочу отправиться в космос до того, как умру».

Информации, состоялась ли экскурсия, нет. В 2020 году Маск ответил на заявление Кодзимы о планах визита: «Добро пожаловать в любое время».

