Heroes of Might and Magic: Olden Era стартовала с «Очень положительных» отзывов Steam

Пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era от студии Unfrozen стартовала в раннем доступе с сильными оценками. Игра является официальным приквелом серии и возвращает классическую формулу франшизы.

По итогам первых суток у проекта 93% положительных отзывов в Steam. Пиковый онлайн превысил 41 тысячу одновременных игроков — это рекорд для серии. Создатель оригинальной Heroes of Might and Magic Джон Ван Канегем выступает консультантом проекта.

Что пишут игроки о Heroes of Might and Magic: Olden Era

Мне 51 год, помню все части серии. Особенно запомнились 2-я, 5-я и, конечно, 3-я. Что могу сказать после первых 4 часов — это ХОРОШО! Чувствуется, что разработчики любят эту замечательную серию и уважительно относятся к мнению фанатов.

В игре чувствуется уважение к предыдущим частям серии, даже создателя оригинальных игр Ван Канегема наняли консультантом. Разработчики прислушиваются к фанбазе и вносят соответствующие изменения. Перенос раннего доступа определённо пошёл игре на пользу: изменили размер поля боя, переделали экраны городов, перерисовали несколько неудачных моделей, улучшили визуальную читаемость объектов, добавили новые шаблоны для карт.

Тройка легенда, но это ЛУЧШАЯ часть «Героев» за всё время существования этой серии игр!

Дух «Героев» сохранили. От темы из пятых героев девочки я плачу. Дизайн улучшили. Замки стали красивее по сравнению с демо. На момент раннего доступа играется хорошо.

В раннем доступе проект пробудет около года. Игра также доступна в Xbox Game Pass.