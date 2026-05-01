Звезда «Дневников вампира» Иэн Сомерхолдер продал всё имущество после провала бизнеса

Звезда «Дневников вампира» Иэн Сомерхолдер продал всё имущество после провала бизнеса
Актёр Иэн Сомерхолдер, известный по сериалу «Дневники вампира», рассказал о финансовых проблемах, с которыми столкнулся после ухода из актёрской профессии. Ему пришлось выбираться из долгов на сумму в несколько миллионов долларов.

Семь лет назад Сомерхолдер и его супруга Никки Рид решили отойти от съёмок и переехать за город. Актёр занялся стартапом в сфере чистой энергетики и предоставил банку личные гарантии на восьмизначную сумму, однако бизнес провалился.

Всё рухнуло. Я оставил безумно прибыльную карьеру на телевидении из-за финансовых потрясений, вызванных бизнесом, который я организовал не лучшим образом. Мы с женой оказались в финансовой яме с восьмизначной суммой долга.

По словам Сомерхолдера, выйти из кризиса помогла жена — она лично вела переговоры с кредиторами. Для выплаты оставшейся суммы паре пришлось продать имущество: дома, машины, украшения и часы.

