Звезда «Дневников вампира» Иэн Сомерхолдер продал всё имущество после провала бизнеса

Актёр Иэн Сомерхолдер, известный по сериалу «Дневники вампира», рассказал о финансовых проблемах, с которыми столкнулся после ухода из актёрской профессии. Ему пришлось выбираться из долгов на сумму в несколько миллионов долларов.

Семь лет назад Сомерхолдер и его супруга Никки Рид решили отойти от съёмок и переехать за город. Актёр занялся стартапом в сфере чистой энергетики и предоставил банку личные гарантии на восьмизначную сумму, однако бизнес провалился.

Всё рухнуло. Я оставил безумно прибыльную карьеру на телевидении из-за финансовых потрясений, вызванных бизнесом, который я организовал не лучшим образом. Мы с женой оказались в финансовой яме с восьмизначной суммой долга.

По словам Сомерхолдера, выйти из кризиса помогла жена — она лично вела переговоры с кредиторами. Для выплаты оставшейся суммы паре пришлось продать имущество: дома, машины, украшения и часы.