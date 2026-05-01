В третьем сезоне сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» появятся новые злодеи

Шоураннер сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Дарио Скардапане рассказал о планах на третий сезон. После двух сезонов с Кингпином в центре сюжета авторы представят новых антагонистов.

По словам Скардапане, в новом сезоне появятся персонажи, которые могут эволюционировать неожиданным образом. Он также упомянул Меченого как одного из злодеев, чья роль вызовет у зрителей моральные вопросы.

Идея героев и злодеев в нашей истории… Кто-то, кого вы можете увидеть, может превратиться во что-то неожиданное. Мы играем с идеей: «Должны ли мы болеть за этого парня? Подождите, мы не можем этого сделать».

Слова шоураннера совпадают с предыдущими заявлениями о третьем сезоне. Ранее говорилось, что в третьем сезоне шоу роль Уилсона Фиска будет менее значимой.

Второй сезон «Сорвиголовы: Рождённый заново» стартовал в марте 2026 года.

