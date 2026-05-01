Аниме по Honkai: Star Rail от авторов «Магической битвы» выйдет в 2028 году — инсайдеры

Аниме по Honkai: Star Rail от авторов «Магической битвы» выйдет в 2028 году — инсайдеры
Инсайдеры сообщили, что HoYoverse и студия MAPPA работают над полнометражным аниме по Honkai: Star Rail. Премьера ожидается в 2028-2029 году.

Режиссёром фильма выступит Юдзуру Татикава, в чьей фильмографии — «Моб Психо 100», «Врата Штейна», «Атака титанов» и «Человек-бензопила». Студия MAPPA известна по тем же «Человеку-бензопиле» и «Магической битве», а также «Саге о Винланде» и финальному сезону «Атаки титанов».

Ранее, в апреле, HoYoverse и MAPPA представили концептуальный трейлер под названием Death in the Afternoon в рамках презентации патча 4.2. Трейлер сосредоточен на Охотниках за Стелларонами и показывает масштабную сцену в ночном клубе и моменты из жизни команды.

