Появился первый постер фильма «Акулы в Париже 2» — премьера в 2027 году

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил первый постер продолжения фильма «Акулы в Париже» в честь старта съёмок. Премьера фильма состоится в 2027 году.

Фото: Netflix

События сиквела развернутся спустя три года. Согласно синопсису, главным героям предстоит узнать, откуда взялись акулы.

Режиссёром второй части стал Александр Ажа, известный по фильмам «У холмов есть глаза», «Зеркала» и «Капкан». Беренис Бежо, в свою очередь, вновь сыграет морского биолога, противостоящего мутантам-хищникам.

Оригинальная картина вышла в 2024 году и стала одним из самых просматриваемых фильмов на платформе. Сюжет рассказывал о появлении гигантской акулы в водах Сены накануне соревнований по триатлону.

