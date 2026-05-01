Metro 2039 добавили в список желаемого 1 млн человек

Студия 4A Games сообщила о растущем интересе к предстоящей игре Metro 2039. Продолжение постапокалиптической серии добавили в список желаемого 1 млн человек.

Фото: 4A Games

Такого результата проект добился за две недели после анонса. Разработчики поблагодарили геймеров за проявленный интерес.

Мы в полном изумлении от того, что достигли этой вехи так быстро после анонса. Спасибо за вашу невероятную поддержку, мы не можем дождаться, чтобы пригласить вас в Metro этой зимой.

Релиз Metro 2039 состоится зимой 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Местом действия будущей игры вновь станет Москва. Сюжет проекта развернётся в 2039 году, спустя три года после событий «Метро: Исход».