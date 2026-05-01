NVIDIA возобновит производство GeForce RTX 3060 летом 2026 года — СМИ

Портал Videocardz сообщил, что NVIDIA возобновит выпуск видеокарт GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти.

Поставки чипов партнёрам начнутся в июне, а серийное производство стартует в июле. В партии будут участвовать компании Colorful, ASUS, MSI и Galax. Объёмы поставок для каждого производителя будут разными — речь идёт об ограниченном тираже.

Решение о возобновлении производства RTX 3060 связано с задержкой запуска GeForce RTX 5050. Ранее в сети активно обсуждалась возможность выпуска версии карты с 8 ГБ видеопамяти, однако в итоге было принято решение выпустить модель с 12 ГБ.

Это позволит NVIDIA сохранить присутствие в бюджетном сегменте до выхода более современных решений.