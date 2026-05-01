Джордж Мартин одобрил выбор режиссёра для фильма по Elden Ring

Студия A24 работает над полнометражной экранизацией игры Elden Ring. Режиссёром и сценаристом проекта выступает Алекс Гарланд.

Джордж Р. Р. Мартин, который участвовал в создании лора и мифологии игры, выразил поддержку будущему фильму.

A24 — крутая студия, а Алекс Гарланд — режиссёр первого класса.

Бюджет картины превышает $ 100 млн. Это самый дорогой проект в истории A24. Релиз фильма запланирован на 3 марта 2028 года . Съёмки уже начались и продлятся около 100 дней.

Elden Ring вышла в 2022 году и была разработана FromSoftware совместно с Bandai Namco. Игра получила высокие оценки за открытый мир и боевую систему.