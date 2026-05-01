Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Энди Сёркис хочет сыграть Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер»

Актёр Энди Сёркис, известный по роли Голлума во «Властелине колец», заявил о желании сыграть Волан-де-Морта в новом сериале «Гарри Поттер» от HBO.

Сёркис пошутил, что готов «отрезать нос» для соответствия внешности персонажа.

Определённо. Я просто жду звонка, в общем-то. Это крутая роль.

Роль Волан-де-Морта остаётся единственной ключевой неутверждённой позицией в касте. Большинство других главных персонажей уже получили исполнителей. Рэйф Файнс, в свою очередь, назвал Тильду Суинтон идеальной кандидатурой на эту роль.

Первый сезон сериала, адаптирующий книгу «Гарри Поттер и философский камень», выйдет 25 декабря 2026 года. Планируется по одному сезону на каждую книгу серии.

