Энди Сёркис хочет сыграть Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер»

Актёр Энди Сёркис, известный по роли Голлума во «Властелине колец», заявил о желании сыграть Волан-де-Морта в новом сериале «Гарри Поттер» от HBO.

Сёркис пошутил, что готов «отрезать нос» для соответствия внешности персонажа.

Определённо. Я просто жду звонка, в общем-то. Это крутая роль.

Роль Волан-де-Морта остаётся единственной ключевой неутверждённой позицией в касте. Большинство других главных персонажей уже получили исполнителей. Рэйф Файнс, в свою очередь, назвал Тильду Суинтон идеальной кандидатурой на эту роль.

Первый сезон сериала, адаптирующий книгу «Гарри Поттер и философский камень», выйдет 25 декабря 2026 года . Планируется по одному сезону на каждую книгу серии.