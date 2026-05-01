Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Корейский хоррор «Загадай свою смерть» рискует остаться без второго сезона

Корейский хоррор «Загадай свою смерть» рискует остаться без второго сезона
Комментарии

Корейская дорама «Загадай свою смерть» набрала 2,8 млн просмотров за первую неделю. Netflix пока не принял решения о продлении сериала на второй сезон.

Результат оказался скромным по сравнению с другими корейскими проектами платформы — сериал занял лишь пятое место среди новых дорам. Портал What's on Netflix полагает, что без значительного роста аудитории во вторую неделю шансы на продление невелики.

При этом режиссёр Пак Юн-со уже высказался о возможном продолжении. По его словам, у сценариста достаточно материала для второго сезона, а сам он хотел бы раскрыть сюжетную линию Хэтсаль и Бан Уль.

Первый сезон вышел 24 апреля. Сериал рассказывает о старшеклассниках, которые обнаруживают приложение, исполняющее желания. Однако за каждое желание приходится платить смертельную цену.

Материалы по теме
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android