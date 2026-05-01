В EA Sports FC 26 вышла «Команда сезона» с игроками Бундеслиги и Саудовской Аравии

1 мая в EA Sports FC 26 начался третий этап события «Команда сезона» (Team Of The Season — TOTS). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов из немецкой Бундеслиги, особенно проявивших себя в последние девять месяцев. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

В этот раз в команду лучших игроков сезона вошли представители трёх чемпионатов — Бундеслиги, женской Бундеслиги и Саудовской Аравии. Лидерами TOTS-команды стали нападающие «Баварии» Гарри Кейн и Клара Бюль — они получили по 97 баллов и 4 игровых стиля. В Саудовской Аравии же лидируют Жоау Феликс и Криштиану Роналду с рейтингами 96 и 95 соответственно.

Третья часть «Команды сезона» в EA Sports FC 26 будет доступна до 8 мая. После этого в игру добавят лучших игроков из Лиги 1, Ла Лиги и других чемпионатов. Сборник из лучших игроков TOTS появится в игре 22 мая.

В мае в PS Plus добавят EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers и Nine Souls
