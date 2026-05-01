Neverness to Everness заработала более $ 15 млн в первые сутки после релиза

Бесплатная Neverness to Everness от Hotta Studio заработала более $ 15 млн за первые сутки после запуска.

В Китае 65% выручки пришлось на ПК-версию, 35% — на мобильные устройства. За рубежом 75% дохода обеспечили ПК и PS5. Результат первого дня также оказался выше, чем у Tower of Fantasy на старте.

Для сравнения, Arknights: Endfield в первый день на мобильных платформах собрала около $ 2,5 млн, а за весь первый месяц — $ 46 млн только с мобильных устройств. Wuthering Waves за первый день заработала примерно $ 2,7 млн.

Таким образом, Neverness to Everness демонстрирует сильный интерес именно к кроссплатформенной модели с акцентом на ПК и консоли — это продолжающийся тренд среди крупных гача-игр с открытым миром.

