Phasmophobia получит крупное обновление с кастомизацией персонажей 5 мая

Phasmophobia получит крупное обновление с кастомизацией персонажей 5 мая
Студия Kinetic Games объявила точную дату выхода обновления Player Character Update для Phasmophobia. Апдейт станет доступен 5 мая 2026 года одновременно на всех платформах — ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Главным нововведением станет полноценная система кастомизации персонажей. В лобби появится специальный магазин, где игроки смогут выбрать одного из 12 базовых персонажей и настроить его внешний вид: одежду, причёску, цвет волос, аксессуары и другие параметры.

Косметические предметы будут добавляться постепенно после релиза обновления. Часть из них можно будет получить бесплатно через Twitch Drops. С 5 по 11 мая зрители трансляций Phasmophobia смогут разблокировать эксклюзивную футболку «Верховная жрица» после привязки аккаунта.

Помимо визуальной кастомизации, обновление внесёт изменения в геймплей. Из игры уберут комнату смерти, переработают систему взаимодействия с окружением и снаряжением, а также добавят новые анимации персонажей.

