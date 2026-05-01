Хоррор «Я иду искать 2» выйдет в онлайне 5 мая

Согласно данным When to Stream, цифровая премьера комедийного хоррора «Я иду искать 2» с Самарой Уивинг состоится 5 мая.

Мировая премьера состоялась 20 марта, кассовые сборы превысили $ 38 млн при бюджете в $ 14 млн. Рейтинг ленты на CinemaScore — В+. Точно также зрители оценили первую часть, вышедшую в 2019 году.

Первая часть «Я иду искать» рассказывала о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета. Во второй части девушка оказывается втянута в новые кровавые игры вместе со своей сестрой Фэйт.