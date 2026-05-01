Системные требования выживача Subnautica 2
Студия Unknown Worlds раскрыла системные требования Subnautica 2. Морской выживач выйдет в раннем доступе уже 14 мая в Steam и Xbox Series X|S.
Для комфортной игры с высокими настройками необходим ПК с процессором Intel i7-13700 и видеокартой NVIDIA RTX 3070. Для запуска в 4К нужна сборка с RTX 5070 Ti и Intel i9-14900K.
Минимальные системные требования Subnautica 2 (1080p/30 fps, низкие настройки)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1660 или AMD RX 5500XT
- Оперативная память: 12 ГБ
Рекомендуемые системные требования Subnautica 2 (1440p/60 fps, средние настройки)
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel i7-13700 или AMD Ryzen 7 7700X
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3070 или AMD RX 6700XT
- Оперативная память: 16 ГБ
Рекомендуемые системные требования Subnautica 2 (1440p/60 fps, высокие настройки)
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel i7-13700 или AMD Ryzen 7 7700X
- Видеокарта: NVIDIA RTX 4070 или AMD RX 6900XT
- Оперативная память: 32 ГБ
Рекомендуемые системные требования Subnautica 2 (4К/60 fps, высокие настройки)
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel i9-14900K или AMD Ryzen 9 7900X3D
- Видеокарта: NVIDIA RTX 5070 Ti или AMD RX 7900XTX
- Оперативная память: 32 ГБ
