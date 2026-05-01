«Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби» отложили на три месяца — фильм выйдет в кинотеатрах

Онлайн-кинотеатр Netflix отложил премьеру фильма «Хроники Нарнии». Экранизация культового романа Клайва Льюиса теперь выйдет 12 февраля 2027 года в кинотеатрах вместо 26 ноября 2026-го. На самом Netflix лента выйдет лишь 2 апреля.

Таким образом, в руководстве стриминга решили сделать из будущего фэнтези большое событие, которое сперва выйдет в мировых кинотеатрах. Вполне возможно, решение было принято по просьбе постановщицы Гретты Гервиг, чей предыдущий фильм «Барби» собрал в прокате около $ 1,3 млрд.

«Хроники Нарнии» выступит экранизацией книги «Племянник чародея», которая рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии. Роль мудрого льва Аслана сыграет Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон»), а Белую колдунью воплотит звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эмма Маки. Одного из злодеев фильма сыграет Дениз Гоф, известная по сериалу «Андор».