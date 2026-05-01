Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Хроники Нарнии от Гретты Гервиг — дата релиза, когда выйдет, актёры, сюжет

«Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби» отложили на три месяца — фильм выйдет в кинотеатрах
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix отложил премьеру фильма «Хроники Нарнии». Экранизация культового романа Клайва Льюиса теперь выйдет 12 февраля 2027 года в кинотеатрах вместо 26 ноября 2026-го. На самом Netflix лента выйдет лишь 2 апреля.

Таким образом, в руководстве стриминга решили сделать из будущего фэнтези большое событие, которое сперва выйдет в мировых кинотеатрах. Вполне возможно, решение было принято по просьбе постановщицы Гретты Гервиг, чей предыдущий фильм «Барби» собрал в прокате около $ 1,3 млрд.

«Хроники Нарнии» выступит экранизацией книги «Племянник чародея», которая рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии. Роль мудрого льва Аслана сыграет Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон»), а Белую колдунью воплотит звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эмма Маки. Одного из злодеев фильма сыграет Дениз Гоф, известная по сериалу «Андор».

Материалы по теме
Посмотрели «Свою в доску» и поняли, почему родители так боятся хобби своих детей
Посмотрели «Свою в доску» и поняли, почему родители так боятся хобби своих детей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android