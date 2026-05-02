Фильм «Дьявол носит Prada 2» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй вышел в кинотеатрах России

Фильм «Дьявол носит Prada 2» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй вышел в кинотеатрах России
Комментарии

1 мая состоялась мировая премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» — продолжения культовой картины 2006 года, с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в главной роли. На следующий день лента появилась в кинотеатрах СНГ.

По традиции фильм добрался до проката страны неофициальным путём. Показы «Дьявол носит Prada 2» проходят в рамках предсеансового обслуживания — картину демонстрируют с русским дубляжом, сделанным для стран СНГ. При этом многие сети отказались от проката голливудских лент с 1 по 10 мая. В некоторых кинотеатрах сиквел начнут показывать 7 мая.

«Дьявол носит Prada 2» рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. К главным ролям в сиквеле, помимо Стрип и Хэтэуэй, вернулись Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).

Как критики оценили вторую часть культового фильма:
«Слабый сиквел с шикарными актёрами»: критики смешанно оценили «Дьявол носит Prada 2»
