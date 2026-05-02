«Сильно разочарован». Создатель «Пацанов» — об отмене сериала «Поколение «Ви»

«Сильно разочарован». Создатель «Пацанов» — об отмене сериала «Поколение «Ви»
Комментарии

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у шоураннера сериала «Пацаны» Эрика Крипке. Он рассказал о своём отношении к закрытию спин-оффа супергеройской ленты.

По словам сценариста, он боролся за производство новых серий, но компания Amazon всё же закрыла проект. Крипке отметил, что авторы ещё надеются реализовать концепцию третьего сезона в других сериалах по вселенной.

Я не отменял проект. Во-первых, у меня нет полномочий для этого. Во-вторых, боролся за сохранение, пожалуй, сильнее, чем кто-либо другой на Земле. Так что так же разочарован, как и все остальные. Мы всё ещё надеемся найти способ реализовать концепцию третьего сезона, которую задумали. Подобные решения принимаются Amazon на уровне, который находится вне моей компетенции. Всё зависит от соотношения количества зрителей и стоимости производства, а также от того, насколько это в конечном итоге выгодно с коммерческой точки зрения.

Действие «Поколения «Ви» разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа оказываются будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях, попутно распутывая большой заговор. Компания Amazon закрыла сериал после второго сезона из-за низких рейтингов.

О старте финального сезона «Пацанов»:
Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
