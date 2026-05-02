Зрители оценили фильм «Дьявол носит Prada 2» выше первой части

1 мая состоялась премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» — продолжения популярной ленты 2006 года. Спустя день компания CinemaScore представила рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фильм получил оценку «А-». Таким образом, сиквел понравился зрителям больше первой части (В). Критики также оценили ленту немного выше оригинала: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 77% свежести. Картину 2006 года рекомендовали к просмотру 75% обозревателей.

«Дьявол носит Prada 2» повествует о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. Главные роли вновь сыграли Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).

