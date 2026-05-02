Звезда «Андора» Диего Луна сыграет в ремейке мультфильма «Рапунцель»

Издание The Hollywood Reporter сообщило о пополнении актёрского состава ремейка мультфильма «Рапунцель» от Disney. В фильме сыграет звезда сериала «Андор» Диего Луна.

Кого именно воплотит на экране артист, пока неизвестно. В издании отметили, что он исполнит роль совершенно нового персонажа, которого не было в оригинальном мультфильме. Ранее стало известно, что главную героиню сыграет Тиган Крофт («Титаны»), а её возлюбленного Флинна Райдера — Майло Манхейм («День благодарения»). К проекту также присоединилась Кэтрин Хан («Это всё Агата»), которая воплотит на экране матушку Готель.

Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в прокат в 2010 году. Картина повествует о разбойнике Флинне, который в поисках лёгкой жизни оказывается схваченным молодой девушкой Рапунцель. Она заперта в высокой башне и способна управлять своими длинными волосами. Режиссёром предстоящего ремейка с живыми актёрами выступит Майкл Грейси — автор фильма «Величайший шоумен» с Хью Джекманом. Дата выхода картины пока неизвестна.

