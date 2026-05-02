Вышел спецэпизод аниме «Моя геройская академия»

Вышел спецэпизод аниме «Моя геройская академия»
2 мая состоялась премьера спецэпизода популярного аниме «Моя геройская академия». Серия под названием More («Больше») уже доступна для просмотра на стриминговом сервисе Сrunchyroll.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation チャンネル. Права на видео принадлежат Bones.

Серия приурочена к 10-летию проекта и продолжает историю оригинального аниме. Сюжет спецвыпуска представляет собой экранизацию 431 главы оригинальной манги и рассказывает о жизни главного героя Изуку Мидория спустя восемь лет после окончания школы.

Восьмой сезон «Моей геройской академии» завершился 13 декабря. Он стал финальным для всего аниме. Несмотря на окончание основной сюжетной линии, развитие франшизы продолжилось. В марте вышел второй сезон спин-оффа под названием «Моя геройская академия: Вне закона» (My Hero Academia: Vigilantes), действие которого разворачивается в той же вселенной параллельно событиям оригинального проекта.

О другом популярном аниме:
Новый «ДжоДжо» уже рвёт рейтинги: почему «Стальной шар» стал феноменом
Новый «ДжоДжо» уже рвёт рейтинги: почему «Стальной шар» стал феноменом
