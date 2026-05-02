Большой трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана выйдет 5 мая

Большой трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана выйдет 5 мая
Компания Universal Pictures раскрыла дату выхода большого трейлера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Ролик продемонстрируют во время эфира «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» на американском телеканале CBS — в России он будет доступен для просмотра утром 5 мая.

Картина расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

