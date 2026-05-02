«Снимаем фильмы как Marvel»: Мэрил Стрип — о современном кино

На радиошоу Hits Breakfast гостем стала знаменитая актриса Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»). Она рассказала о своём отношении к современному кинематографу.

По словам артистки, сейчас авторы всё больше снимают фильмы в стиле киновселенной Marvel. Стрип уверена, что в современных картинах герои чётко разделяются на хороших и плохих. На этом фоне, по мнению актрисы, «Дьявол носит Prada 2» способен подарить зрителям более глубоких персонажей.

Я думаю, мы склонны «марвелизировать» фильмы. У нас есть злодеи и у нас есть хорошие парни — это так скучно. Что действительно интересно в жизни, так это то, что некоторые из героев несовершенны, а некоторые из злодеев человечны и обладают своими собственными сильными сторонами. Вот что мне нравится в «Дьявол носит Prada 2». Это более запутанный фильм.

«Дьявол носит Prada 2» с Мэрил Стрип вышел в мировом прокате 1 мая. Картина рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. К главным ролям в сиквеле также вернулись Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).