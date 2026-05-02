Жители Подмосковья пожаловались на включение белых списков для домашнего интернета

Издание «Газета.ru» сообщило, что в Подмосковье ввели белые списки для домашнего интернета. Об ограничениях журналистам рассказала жительница Щелковского района Алёна.

По словам девушки, её домашний интернет позволяет открывать только сайты из белого списка. Алёна также заявила, что провайдер «Всем Wi-Fi» сказал ей, что подобные ограничения продлятся до конца майских праздников.

Домашний интернет у меня работает по белым спискам со вчерашнего дня. В службе поддержки провайдера «Всем Wi-Fi» сказали, что так будет все майские праздники, что это распоряжение какого-то «вышестоящего провайдера» и компания не несёт за это ответственности. В СМИ писали, что ограничивать будут только мобильный интернет, про домашний Wi-Fi лично я информации не видела.

Белый список представляет собой ряд сетевых ресурсов, которые будут работать при временном отключении или ограничении работы мобильного интернета. Сейчас в него входят в основном российские сайты: от банков и мессенджеров до маркетплейсов и государственных служб. Официально о введении ограничений для домашнего интернета власти не сообщали. Ранее в СМИ заявляли, что 9 мая в Москве отключат мобильную сеть.