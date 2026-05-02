Аниме «Моя геройская академия» получит короткометражку про Эри

Комментарии

Студия TOHO animation анонсировала новую короткометражку по вселенной аниме «Моя геройская академия». Спецэпизод посвятят персонажу Эри.

Аниме выступит экранизацией короткой манги под названием I Am a Hero Too. В ней рассказывается о юных годах Эри, которая обладает способностью «Перемотка» — она может отматывать биологическое время всех живых существ. Дата выхода адаптации пока неизвестна.

Ранее по «Моей геройской академии» вышел спецэпизод под названием More («Больше»). Серия выступает эпилогом ко всему сериалу и рассказывает о жизни главного героя Изуку Мидория спустя восемь лет после окончания школы. Само аниме завершилось в декабре 2025 года, когда вышла финальная серия восьмого сезона.

Комментарии
