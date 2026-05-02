В Crimson Desert добавили повторные бои с боссами и блокады

Корейская студия Pearl Abyss выпустила крупный апдейт для популярной игры Crimson Desert. Обновление под версией 1.05.00 уже доступно для скачивания на ПК, PS5 и Xbox Series.

Вместе с патчем в игру добавили возможность повторно проходить битвы с боссами. Для пользователей доступны два вида реваншей, в одном из которых враги соответствуют прогрессии игрока, а в другом — сохраняют показатель силы. При этом сами битвы не дадут новых предметов, а все расходники, потраченные во время сражения, вернутся в инвентарь.

Игра также получила возможность повторной блокады территорий, которую можно отключить по своему желанию. Ранее освобождённые от врагов места снова заполняются противниками после загрузки игры или сна. Сейчас повторные блокады доступны в 23 крепостях и каменоломнях. Разработчики добавили систему, чтобы разнообразить игровой мир после прохождения сюжета.