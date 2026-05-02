Первые кадры фильма «Ужин с Одри» про актрису Одри Хепбёрн

Издание Deadline представило первые кадры фильма «Ужин с Одри». На них показаны исполнители главных ролей Томасин Маккензи («Кролик Джоджо») и Энсел Элгорт («Малыш на драйве»).

Фото: Deadline/Wayfarer Studios

Фото: Deadline/Wayfarer Studios

Фото: Deadline/Wayfarer Studios

Биографическая картина расскажет о знаменитой актрисе Одри Хепбёрн. Действие ленты развернётся в Париже 1953 года и расскажет о встрече звезды фильма «Завтрак у Тиффани» с модельером Юбером де Живанши. Впоследствии они стали друзьями и помогли друг другу стать более знаменитыми.

В картине, помимо Маккензи и Элгорта, сыграют Майкл Шеннон («Достать ножи»), Джуди Грир («Таинственный лес»), Миранда Ричардсон («Сонная лощина») и другие актёры. Режиссёром «Ужина с Одри» выступает Абе Сильвия — постановщик фильма «Дрянная девчонка». Дата выхода ленты пока неизвестна.