Фильм «Дьявол носит Prada 2» собрал $ 32 млн за первый день в США — больше оригинала

1 мая состоялась мировая премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» — продолжения культовой картины 2006 года. За первый день проката лента собрала $ 32,5 млн в США.

Таким образом, фильм уже собрал больше, чем первая часть за дебютный уикенд — во время выхода «Дьявол носит Prada» заработал $ 27,5 млн за выходные. Аналитики прогнозируют, что на старте сборы сиквела дойдут до $ 80 млн.

«Дьявол носит Prada 2» рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. Главные роли вновь сыграли Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).

