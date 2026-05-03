Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершены съёмки фильма «Воскрешение Христа» Мела Гибсона — премьера в марте 2027 года

Завершены съёмки фильма «Воскрешение Христа» Мела Гибсона — премьера в марте 2027 года
Комментарии

Издание World Of Reel сообщило о завершении съёмок фильма «Воскрешение Христа» — продолжения знаменитой картины «Страсти Христовы» от режиссёра Мела Гибсона. Производство ленты заняло семь месяцев — большая часть съёмок проходила в Риме.

В СМИ отметили, что бюджет фильма, который будет поделён на две части, составил около $ 250 млн. Обе картины станут продолжением оригинальной ленты 2004 года. События в «Воскрешении Христа» развернутся после смерти Иисуса.

Премьера первой части состоится 26 марта 2027 года, вторая выйдет через 40 дней — 6 мая 2027 года. Главные роли исполнили Яакко Охтонен («Сварить медведя») и Мариэла Гаррига («Миссия невыполнима: Смертельная расплата») — они заменили Джеймса Кэвизела и Монику Беллуччи, которые играли Иисуса и Марию Магдалину в оригинальном фильме.

О другом популярном фильме:
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android