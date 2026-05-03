Завершены съёмки фильма «Воскрешение Христа» Мела Гибсона — премьера в марте 2027 года

Издание World Of Reel сообщило о завершении съёмок фильма «Воскрешение Христа» — продолжения знаменитой картины «Страсти Христовы» от режиссёра Мела Гибсона. Производство ленты заняло семь месяцев — большая часть съёмок проходила в Риме.

В СМИ отметили, что бюджет фильма, который будет поделён на две части, составил около $ 250 млн. Обе картины станут продолжением оригинальной ленты 2004 года. События в «Воскрешении Христа» развернутся после смерти Иисуса.

Премьера первой части состоится 26 марта 2027 года, вторая выйдет через 40 дней — 6 мая 2027 года. Главные роли исполнили Яакко Охтонен («Сварить медведя») и Мариэла Гаррига («Миссия невыполнима: Смертельная расплата») — они заменили Джеймса Кэвизела и Монику Беллуччи, которые играли Иисуса и Марию Магдалину в оригинальном фильме.