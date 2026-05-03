«Позвонила ей, и она согласилась»: Мэрил Стрип — о Леди Гаге в «Дьявол носит Prada 2»

Издание Heart взяло интервью у знаменитой актрисы Мэрил Стрип. Она рассказала, как Леди Гага сыграла в фильме «Дьявол носит Prada 2».

По словам артистки, она просто позвонила певице и пригласила в проект. Гага сразу согласилась, несмотря на то что была занята в длительном мировом турне.

Я подумала: почему бы не попробовать? Просто позвонила ей и спросила: «Ты бы снялась в нашем фильме? Потому что это будет действительно круто». И она ответила: «Да!» Просто так. Она в мировом турне, которое длилось год, выступала перед огромной толпой на стадионе и просто сорвалась на наши съёмки.

«Дьявол носит Prada 2» вышел в мировом прокате 1 мая. Продолжение культовой ленты 2006 года рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.