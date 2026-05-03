Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Позвонила ей, и она согласилась»: Мэрил Стрип — о Леди Гаге в «Дьявол носит Prada 2»

«Позвонила ей, и она согласилась»: Мэрил Стрип — о Леди Гаге в «Дьявол носит Prada 2»
Комментарии

Издание Heart взяло интервью у знаменитой актрисы Мэрил Стрип. Она рассказала, как Леди Гага сыграла в фильме «Дьявол носит Prada 2».

По словам артистки, она просто позвонила певице и пригласила в проект. Гага сразу согласилась, несмотря на то что была занята в длительном мировом турне.

Я подумала: почему бы не попробовать? Просто позвонила ей и спросила: «Ты бы снялась в нашем фильме? Потому что это будет действительно круто». И она ответила: «Да!» Просто так. Она в мировом турне, которое длилось год, выступала перед огромной толпой на стадионе и просто сорвалась на наши съёмки.

«Дьявол носит Prada 2» вышел в мировом прокате 1 мая. Продолжение культовой ленты 2006 года рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

Что пишут критики про новый фильм с Мэрил Стрип:
«Слабый сиквел с шикарными актёрами»: критики смешанно оценили «Дьявол носит Prada 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android