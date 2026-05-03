Джон Бернтал выложил брутальное фото со съёмок спецэпизода «Карателя» от Marvel
Джон Бернтал выложил фотографию со съёмок фильма «Каратель: Последнее убийство». На ней изображён сам актёр в образе Фрэнка Кастла из предстоящего спецэпизода.

Лента станет отдельным специальным эпизодом в киновселенной Marvel, которая плавно подведёт героя к событиям картины «Человек-паук: Совершенно новый день» после второго сезона «Сорвиголовы». Ранее исполнитель главной роли Джон Бернтал рассказывал, что спецэпизод будет не менее жестоким и серьёзным, чем оригинальный сериал про антигероя от Netflix.

«Каратель: Последнее убийство» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ уже 12 мая. Персонаж впервые появился во втором сезоне сериала «Сорвиголова» от Netflix в 2016 году. После этого он получил целых два сезона спин-оффа про Фрэнка Кастла. Герой также вернулся в шоу «Сорвиголова: Рождённый заново», а уже 31 июля появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».

