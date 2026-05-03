Расписание выхода второго сезона «Цитадели» от авторов «Мстителей: Финал»
6 мая состоится премьера второго сезона сериала «Цитадель». Шоу повествует о всемирном шпионском агентстве «Цитадель», которое развалилось, а память его агентов была стёрта. Агенты должны вспомнить своё прошлое и найти в себе силы дать отпор синдикату «Мантикора». В продолжении им предстоит объединиться против новой глобальной угрозы. Авторами проекта выступают братья Руссо — режиссёры фильма «Мстители: Финал».
Во второй сезон войдёт семь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Prime Video. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода второго сезона сериала «Цитадель»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|6 мая
|2-я серия
|6 мая
|3-я серия
|6 мая
|4-я серия
|6 мая
|5-я серия
|6 мая
|6-я серия
|6 мая
|7-я серия
|6 мая
